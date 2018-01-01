Шевченко довызвал в сборную полузащитника Зари

Дмитрий Иванесеня впервые получил вызов в национальную команду.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал в состав национальной команды на ноябрьский сбор полузащитника Зари Дмитрия Иванисеню, сообщает официальный сайт УАФ.

Напомним, 14 ноября наша сборная проведет товарищеский матч против Эстонии (Запорожье), а 17 ноября сыграет с Сербией в рамках отбора на Евро-2020 (Белград).

Для 25-летнего футболиста это будет дебютный вызов в ряды главной команды страны. На счету Дмитрия также 10 матчей за юношескую и молодежную сборные Украины.

Ранее Шевченко огласил состав национальной команды на матчи против Эстонии и Сербии.