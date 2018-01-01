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УПЛ попала в топ-10 самых молодых высших дивизионов Европы по версии CIES

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Средний возраст игроков чемпионата Украины составляет 25,6 лет.

УПЛ попала в десятку самых молодых высших дивизионов Европы
УПЛ попала в десятку самых молодых высших дивизионов Европы
ФК Шахтер Донецк

Футбольная обсерватория CIES опубликовала рейтинг самых молодых по среднему возрасту высших дивизионов европейских чемпионатов.

Отметим, что УПЛ расположилась на 10 позиции вместе с австрийской бундеслигой. У обоих чемпионатов средний возраст игроков составляет 25,6 лет.

Список возглавила суперлига Словакии со средним возрастом 24,31 года. Второе место заняла нидерлансдкая Эредивизия (24,54), тройку замкнула словенская национальная лига (24,57).

CIES

Наибольший средний возраст у футболистов турецкой суперлиги (28), первого дивизиона Кипра (27,41) и чемпионата Венгрии (27,01).

Ранее CIES включила академии Динамо и Шахтера в топ-10 самых продуктивных в Европе.

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Теги: футбол, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, CIES
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