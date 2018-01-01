Гомес - лучший тренер 13 тура чемпионата Украины

Наставник Олимпика вместе со своими подопечными добыл выездную победу над Колосом.

В Украине состоялись матчи 13 тура чемпионата страны, по итогам которого УПЛ назвала имя лучшего тренера тура.

Как сообщает пресс-служба чемпионата Украины, лучшим наставником стал главный тренер Олимпика Висенте Гомес.

Эксперты поставили специалисту оценку 4,6 балла. Подопечные специалиста в минувшем туре добыли выездную победу над Колосом (1:2) и вплотную приблизились к топ-6.

Напомним, лучшим тренером 12 тура УПЛ стал наставник Десны Александр Рябоконь.