Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Гомес - лучший тренер 13 тура чемпионата Украины

Комментариев: 0
Наставник Олимпика вместе со своими подопечными добыл выездную победу над Колосом.
Висенте Гомес
Висенте Гомес
УПЛ

В Украине состоялись матчи 13 тура чемпионата страны, по итогам которого УПЛ назвала имя лучшего тренера тура.

Как сообщает пресс-служба чемпионата Украины, лучшим наставником стал главный тренер Олимпика Висенте Гомес.

Эксперты поставили специалисту оценку 4,6 балла. Подопечные специалиста в минувшем туре добыли выездную победу над Колосом (1:2) и вплотную приблизились к топ-6.

Напомним, лучшим тренером 12 тура УПЛ стал наставник Десны Александр Рябоконь.

Поделись:
Теги: футбол, Висенте Гомес, Олимпик, УПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь