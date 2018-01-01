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Полузащитник Александрии стал лучшим игроком 13 тура УПЛ

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Кирилл Ковалец отметился результативными действиями в матче против Мариуполя.
Кирилл Ковалец
Кирилл Ковалец
УПЛ

УПЛ признала полузащитника Александрии Кирилла Ковальца лучшим игроком 13 тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт организации.

Экспертная комиссия высоко оценила результативные действия футболиста в матче против Мариуполя (3:1), где он отметился голом и результативной передачей.

Напомним, лучшим игроком предыдущего тура чемпионата Украины был полузащитник Зари Богдан Леднев.

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Теги: футбол, Кирилл Ковалец, УПЛ, Александрия
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