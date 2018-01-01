Полузащитник Александрии стал лучшим игроком 13 тура УПЛ
Кирилл Ковалец отметился результативными действиями в матче против Мариуполя.
УПЛ признала полузащитника Александрии Кирилла Ковальца лучшим игроком 13 тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт организации.
Экспертная комиссия высоко оценила результативные действия футболиста в матче против Мариуполя (3:1), где он отметился голом и результативной передачей.
Напомним, лучшим игроком предыдущего тура чемпионата Украины был полузащитник Зари Богдан Леднев.
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