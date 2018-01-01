Жерсон Родригес накричал на Михайличенко

Футболист недоволен решениями главного тренера Динамо Киев.

Жерсон Родригес ФК Динамо Киев

В матче Кубка Украины Динамо Киев сумело одолеть донецкий Шахтер в овертайме (2:1).

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“Горняки“ сумели сравнять счет под конец второго тайма, однако в дополнительное время победный гол забил Денис Попов. Забитый мяч позволил “столичному“ клубу попасть в 1/4 финала Кубка Украины.

Жерсон Родригес, после гола Шахтера в компенсированное время ко второму тайму, не сдержал эмоций, тем самым начав бить кулаками по скамейке запасных и предъявлять претензии Алексею Михайличенко, ведь тот не хотел проводить замены.

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