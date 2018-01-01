Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Жерсон Родригес накричал на Михайличенко

Комментариев: 0
Футболист недоволен решениями главного тренера Динамо Киев.

Жерсон Родригес
Жерсон Родригес
ФК Динамо Киев

В матче Кубка Украины Динамо Киев сумело одолеть донецкий Шахтер в овертайме (2:1).

Читай также: Беседин: Шахтер уже чуть-чуть не тот

“Горняки“ сумели сравнять счет под конец второго тайма, однако в дополнительное время победный гол забил Денис Попов. Забитый мяч позволил “столичному“ клубу попасть в 1/4 финала Кубка Украины.

Жерсон Родригес, после гола Шахтера в компенсированное время ко второму тайму, не сдержал эмоций, тем самым начав бить кулаками по скамейке запасных и предъявлять претензии Алексею Михайличенко, ведь тот не хотел проводить замены.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор кубкового матча.

Поделись:
Теги: Алексей Михайличенко, Жерсон Родригес, Динамо Киев, видео обзор, конфликт, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь