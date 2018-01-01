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Ребров: Структуру, которую я создал в Динамо, разрушили

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Молодежные команды должны играть главную роль к клубе.
Сергей Ребров
Сергей Ребров
www.nemzetisport.hu

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров поделился мнением по поводу работы академии в Динамо Киев.

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“Во времена моей работы в Динамо, во всех возрастных категориях клуб становился чемпионом Украины. Первая команда и все остальные возраста.

Могу предположить, что такого не было никогда. В Барселоне такая структура работает, в Аяксе тоже. Поэтому все знают модель игры команды, подстраиваются под модель своих академий.

Я считаю, что это очень важно. Все понимают, насколько это важно, но не все понимают, как это нужно делать.

Я рад, что создал такую структуру. Но к большему сожалению, сейчас это все разрушено.

Мы работали честно, все люди со мной старались помочь Динамо и всему украинскому футболу“, - рассказал Ребров для Профутбола.

Отметим, что ранее Ребров сделал заявление по поводу возвращение в киевский клуб.

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Теги: Сергей Ребров, Динамо Киев, Игорь Суркис, футбол
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Источник: Профутбол

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