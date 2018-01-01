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Скрипник: В Германии заполнены трибуны, а у нас, а в остальном все то же самое

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Футбол везде одинаковый.
Виктор Скрипник
Виктор Скрипник
ФК Заря

Главный тренер Зари Виктор Скрипник поделился мнением по поводу разницы немецкого и украинского футбола.

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“Каждый видит футбол со своей стороны. Ту философию, которая была у меня, которую я видел - прививаю своей команде.

Стараюсь подстраивать игру под сильные качества наших футболистов. Играем и с десяткой, и с шестеркой, потому что ребятам это подходит.

Что в Германии, что тут играют 11 на 11, просто там заполнены трибуны, а у нас нет. Это обидно. А в остальном все то же самое“, - приводит слова Скрипника официальный сайт Зари.

Отметим, что Заря выиграла с разгромным счетом Днепр-1 в рамках УПЛ.

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Теги: Виктор Скрипник, Заря, УПЛ, футбол
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