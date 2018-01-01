Ребров: Вы хотите, чтоб я вернулся в Динамо, и было бы так, как сейчас с Зиданом?

Ребров не намерен возвращаться в Киев.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал слухи по поводу возвращения в Динамо Киев.

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“Важно, чтоб те люди, которые отвечают за что-то, принимали правильные решения. Мы, тренера - люди подневольные.

Наверное, есть люди, которые принимают важные решения, нужно говорить с ними про это, а не со мной.

Я общаюсь с Игорем Михайловичем, у меня с ним хорошие отношения. Поверьте, я желаю Динамо удачи и Алексею Александровичу, который делает свою работу качественно, старается все сделать и помочь команде.

Разговоров с Игорем Михайловичем по поводу нашей общей работы не было у меня.

Вы хотите, чтоб я вернулся, и было бы так, как сейчас с Зиданом?(смеется)“, - приводит слова Реброва Профутбол.

Напомним, что свой последний матч Динамо Киев выиграло.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор поединка Львов - Динамо.