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Беседин: Шахтер уже чуть-чуть не тот

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Бразильцы "горняков" не тянут уровень предыдущих лет.
Артем Беседин
Артем Беседин
ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Артем Беседин поделился мнением по поводу игры против Шахтера в Кубке Украины, где “столичный“ клуб одержал победу.

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“Тренерский штаб проводит очень хорошие и активные тренировки.

Акцент падает на физическое состояние футболистов, в матче с Шахтером этот компонент сыграл важную роль.

Бразильцы не бегут - и все, и Шахтер уже чуть-чуть не тот. У нас чуть другая команда, делаем акцент на другом, у нас много молодых“, - рассказал Беседин для Профутбола.

Отметим, что президент Динамо огласил задачу на Кубок Украины.

Напомним, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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Теги: Артем Беседин, Динамо Киев, Шахтер Донецк, футбол
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