Дуэлунд: У меня пока нет планов покидать Киев

Футболист хочет дать интервью на русском языке.

Футболист Динамо Миккель Дуэлунд поделился подробностями, когда сможет заговорить на русском языке.

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“Я на данный момент не рискую делать это на телевидении, ведь грамматически я недостаточно хорош. Мне кажется, что я бы смог дать интервью на русском языке так, чтобы люди могли хоть что-то понять с моей речи.

Но это сейчас не является главным для меня, потому что, хотя это может показаться сумасшедшим, я только сейчас могу читать связные и цельные тексты. Я нахожусь в периоде, когда это действительно начинает хоть как-то получаться.

В будущем, наверное, выйдет что-то вроде интервью, я не думаю по этому поводу. У меня пока нет планов покидать Киев, так что, скорее всего, это произойдет,“ - цитирует Дуэлунда bold.dk.

Отметим, что футболист не переживал, что мог покинуть киевский клуб.