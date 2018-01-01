Скрипник: Хорошо, что команда выходит на поле с желанием

Наставник Зари - о победе над Днепром-1.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник поделился своими впечатлениями от матча чемпионата Украины против Днепра-1 (4:1).

"Когда играешь в "английском стиле" - суббота-среда-суббота или воскресенье-четверг-воскресенье, на первый план выходит результат. У нас была хорошая игра против Ворсклы, потом неудачная по результату, но достойная по содержанию кубковая игра в Александрии, теперь снова выиграли.

Думаю, неделю можно считать удачной. Хорошо, что команда выходит на поле с желанием, и, надеюсь, так будет и в следующих матчах", - приводит слова Скрипника пресс-служба Зари.

Напомним, в данный момент Заря занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 25 очков в 13 матчах.