Динамо - ФК Львов 4:0 Видео голов и обзор матча

Киевляне не испытали проблем в матче с Львовом.

Динамо - ФК Львов 4:0 ФК Динамо Киев

В матче 13-го тура чемпионата Украины киевское Динамо дома обыграло ПФК Львов - 4:0. Голами у победителей отличились Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Артем Беседин и Денис Попов. Смотрите видеообзор этого поединка на нашем сайте. Динамо — Львов 4:0

Голы: Шапаренко, 11, Цыганков, 30 (с пенальти), Беседин, 82, Попов, 90+1 Динамо: Бущан — Караваев, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Гармаш (Андриевский, 83) — Цыганков, Шапаренко, Де Пена (Беседин, 77) — Соль (Вербич, 46) Львов: Сарнавский — Гончар, Борзенко, Братков (Педро, 46), Татарков - Сабино, Приймак, Мартан - Шина (Филипе, 85), Богунов (Велвес, 71), Пернамбуко Предупреждения: Сидорчук — Приймак, Мартан, Гончар Удаление: Сидорчук, 35 (вторая желтая карточка)

Александр Сорочинский