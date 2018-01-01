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Динамо - ФК Львов 4:0 Видео голов и обзор матча

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Киевляне не испытали проблем в матче с Львовом.
Динамо - ФК Львов 4:0
Динамо - ФК Львов 4:0
ФК Динамо Киев

В матче 13-го тура чемпионата Украины киевское Динамо дома обыграло ПФК Львов - 4:0.

Голами у победителей отличились Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Артем Беседин и Денис Попов.

Смотрите видеообзор этого поединка на нашем сайте.

Динамо — Львов 4:0
Голы: Шапаренко, 11, Цыганков, 30 (с пенальти), Беседин, 82, Попов, 90+1

Динамо: Бущан — Караваев, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Гармаш (Андриевский, 83) — Цыганков, Шапаренко, Де Пена (Беседин, 77) — Соль (Вербич, 46)

Львов: Сарнавский — Гончар, Борзенко, Братков (Педро, 46), Татарков - Сабино, Приймак, Мартан - Шина (Филипе, 85), Богунов (Велвес, 71), Пернамбуко

Предупреждения: Сидорчук — Приймак, Мартан, Гончар

Удаление: Сидорчук, 35 (вторая желтая карточка)

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Теги: Динамо, Львов, УПЛ
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