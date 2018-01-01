Динамо в меньшинстве уверенно обыграло Львов

Киевляне вернулись на вторую строчку в УПЛ.

В матче 13-го тура чемпионата Украины киевское Динамо дома обыграло ПФК Львов - 4:0.

Счет в матче открыл Николай Шапаренко, который на 11-й минуте головой направил мяч в угол ворот после навеса от Миколенко. До перерыва Виктор Цыганков удвоил преимущество киевлян, реализовав пенальти. Через шесть минут Динамо осталось вдесятером - вторую “желтую“ получил Сергей Сидорчук.

В во втором тайме Артем Беседин довел счет до разгромного, удачно сыграв на добивании. А уже на в компенсированное время Денис Попов забил четвертый мяч “сине-белых“.

Стоит отметить, что главный тренер Динамо Алексей Михайличенко дал отдохнуть ряду футболистов перед игрой в Лиге Европы против Копенгагена, поэтому Беньямин Вербич и Томаш Кендзера начинали матч со скамейки запасных. Вместе с тем, с первых минут на поле вышли Карлос де Пена, Николай Шапаренко и Фран Соль.

Динамо занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 27 очков. Львов располагается на 12-й строчке (8 баллов).

Динамо — Львов 4:0

Голы: Шапаренко, 11, Цыганков, 30 (с пенальти), Беседин, 82, Попов, 90+1

Динамо: Бущан — Караваев, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Гармаш (Андриевский, 83) — Цыганков, Шапаренко, Де Пена (Беседин, 77) — Соль (Вербич, 46)

Львов: Сарнавский — Гончар, Борзенко, Братков (Педро, 46), Татарков - Сабино, Приймак, Мартан,- Шина (Филипе, 85), Богунов (Велвес, 71), Пернамбуко

Предупреждения: Сидорчук — Приймак, Мартан, Гончар

Удаление: Сидорчук, 35 (вторая желтая карточка)