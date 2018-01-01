Александрия - Мариуполь 3:1 Видео голов и обзор матча

"Горожане" уверенно обыграли подопечных Александра Бабича.

Александрия одержала победу над Мариуполем (3:1) в поединке 13-го тура чемпионата Украины.

Голы забили: Денис Безбородько (55-я минута), Кирилл Ковалец (57) и Виктор Корниенко (69 – автогол) – у хозяев; Вячеслав Чурко (71) – в составе гостей.

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Александрия — Мариуполь 3:1

Голы: Безбородько, 55, Ковалец, 57, Корниенко, 69 (авт.) — Чурко, 71



На 30-й минуте Дмитрий Гречишкин (Александрия) не забил пенальти (вратарь).

Александрия: Панькив — Дубра, Бабогло, Бухал — Пашаев, Гречишкин, Довгий (Безбородько, 46), Ковалец (Грицук, 83), Мирошниченко — Лучкевич (Тейшейра, 90), Третьяков.



Мариуполь: Гальчук — Чоботенко, Дава, Быков — Кирюханцев, Мишнев, Федорчук, Танковский (Чех, 15), Горбунов (Корниенко, 60) — Чурко, Вакула (Топалов, 73).

Предупреждения: Бабогло — Быков, Дава, Вакула, Чоботенко

На 32-й минуте был удален Алексей Быков (Мариуполь) (грубое нарушение).