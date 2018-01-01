Александрия в большинстве обыграла Мариуполь

Хозяева забили три гола за 14 минут игрового времени.

Александрия одержала победу над Мариуполем в поединке 13-го тура чемпионата Украины.

Гости могли открывать счет уже на 29-й минуте, однако Гречишкин не смог реализовать пенальти. А спустя три минуты защитник приазовцев Алексей Быков получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Использовать свое численное преимущество хозяева смогли через 10 минут после перерыва. Сначала забил Безбородько, затем Ковалец удвоил преимущество, а автогол Корниенко на 69-й минуте сделал счет разгромным.

Подопечные Бабича все же сумели избежать разгромного поражения, забив на 71-й минуте.

Александрия — Мариуполь 3:1

Голы: Безбородько, 55, Ковалец, 57, Корниенко, 69 (авт.) — Чурко, 71



На 30-й минуте Дмитрий Гречишкин (Александрия) не забил пенальти (вратарь).

Александрия: Панькив — Дубра, Бабогло, Бухал — Пашаев, Гречишкин, Довгий (Безбородько, 46), Ковалец (Грицук, 83), Мирошниченко — Лучкевич (Тейшейра, 90), Третьяков.



Мариуполь: Гальчук — Чоботенко, Дава, Быков — Кирюханцев, Мишнев, Федорчук, Танковский (Чех, 15), Горбунов (Корниенко, 60) — Чурко, Вакула (Топалов, 73).

Предупреждения: Бабогло — Быков, Дава, Вакула, Чоботенко

На 32-й минуте был удален Алексей Быков (Мариуполь) (грубое нарушение).