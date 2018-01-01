Заря на выезде разгромила Днепр-1

Благодаря победе команда Виктора Скрипника поднялась на третью строчку в УПЛ.

Заря одержала крупную победу над Днепром-1 в матче 13 тура чемпионата Украины.

Подопечные Виктора Скрипника открыли счет в матче уже на второй минуте, когда Владислав Кабаев прострелил точно под перекладину. В середине тайма луганчане увеличили свой перевес, когда Иванисеня расстрелял Юрчука после розыгрыша углового.

В середине второй половины встречи Днепр-1 сумел отыграть один гол - на 59 минуте Дмитрий Коркишко оказался точен на добивании. Пропущенный гол только раскрепостил гостей, которые довели счет до разгромного благодаря точным ударам Кочергина и Леднева.

После этого успеха команда Виктора Скрипника набрала 25 очков и теперь занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, Днепр-1 - восьмой с 11 баллами в активе.

Днепр-1 — Заря 1:4

Голы: Коркишко, 59 — Кабаев, 2, Иванисеня, 22, Кочергин, 73, Леднев, 83 (с пенальти)

Днепр-1: Юрчук — Шаповал, Лопыренок, Гуйе, Полевой — Батагов, Когут — Снижко (Беляев, 88), Булеца (Коркишко, 46), Назаренко — Супряга (Кулиш, 71)

Заря: Шевченко — Тымчик, Абу Ханна, Чеберко (Вернидуб, 80), Михайличенко — Иванисеня — Леднев, Юрченко, Кочергин (Хомченовский, 86) — Русин, Кабаев (Лунев, 80)

Предупреждения: Батагов, Полевой, Когут — Кочергин, Абу Ханна, Тымчик