Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Цитаишвили: Мог выбрать Шахтер, но я рад, что оказался в Динамо

Комментариев: 0
Георгий остался довольным, что выбрал столичный клуб.
Георгий Цитаишвили / ФК Динамо Киев
Георгий Цитаишвили / ФК Динамо Киев

Украинский хавбек Динамо Георгий Цитаишвили отметил, что мог оказаться в донецком Шахтере, однако по приезду в Киев решил перейти в стан “бело-синих“.

“Мне нужно было прибавить в плане физики, а Динамо физически всегда сильным клубом было. И я очень рад, что тут оказался. Мне очень повезло, что я в Динамо.

Когда я приезжал сюда, то у меня был выбор между Шахтером и Динамо, но я сказал, что выбираю Динамо. И вот я здесь и очень этому рад“

Напомним, что в этом сезоне Цитаишвили лишь один раз появился на поле. Георгий принял участие в игре с Колосом, проведя всего 7 минут на поле.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: dynamomania.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь