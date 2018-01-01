Цитаишвили: Мог выбрать Шахтер, но я рад, что оказался в Динамо

Георгий остался довольным, что выбрал столичный клуб.

Украинский хавбек Динамо Георгий Цитаишвили отметил, что мог оказаться в донецком Шахтере, однако по приезду в Киев решил перейти в стан “бело-синих“.

“Мне нужно было прибавить в плане физики, а Динамо физически всегда сильным клубом было. И я очень рад, что тут оказался. Мне очень повезло, что я в Динамо.

Когда я приезжал сюда, то у меня был выбор между Шахтером и Динамо, но я сказал, что выбираю Динамо. И вот я здесь и очень этому рад“

Напомним, что в этом сезоне Цитаишвили лишь один раз появился на поле. Георгий принял участие в игре с Колосом, проведя всего 7 минут на поле.