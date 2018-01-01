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Шахтер на выезде разгромил Карпаты

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"Горняки" одержали победу перед матчем Лиги чемпионов.
Шахтер обыграл Карпаты
Шахтер обыграл Карпаты
ФК Шахтер Донецк

Карпаты в домашнем поединке уступили Шахтеру.

"Горняки" полурезервным составом разгромили соперника перед матчем Лиги чемпионов против загребского Динамо.

Карпаты — Шахтер 0:3

Голы: Борячук, 10, Коваленко, 58, Тете, 65

Карпаты: Пидкивка — Веремиенко (Деда, 46), Халл, Вакуленко, Дубинчак — Мартинс, Назарина, Ди Франко, Клец (Войкович, 67) — Понде (Бойчук, 67), Дженнингс.

Шахтер: Шевченко — Додо, Бондарь, Хочолава, Сиприано — Маркос Антонио, Степаненко (Коваленко, 55) — Тете, Дентиньо, Соломон (Болбат, 52) — Борячук (Сикан, 67).

Предупреждения: Понде

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Теги: Шахтер, Карпаты, чемпионат Украины по футболу
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