Шахтер на выезде разгромил Карпаты
"Горняки" одержали победу перед матчем Лиги чемпионов.
Карпаты в домашнем поединке уступили Шахтеру.
"Горняки" полурезервным составом разгромили соперника перед матчем Лиги чемпионов против загребского Динамо.
Карпаты — Шахтер 0:3
Голы: Борячук, 10, Коваленко, 58, Тете, 65
Карпаты: Пидкивка — Веремиенко (Деда, 46), Халл, Вакуленко, Дубинчак — Мартинс, Назарина, Ди Франко, Клец (Войкович, 67) — Понде (Бойчук, 67), Дженнингс.
Шахтер: Шевченко — Додо, Бондарь, Хочолава, Сиприано — Маркос Антонио, Степаненко (Коваленко, 55) — Тете, Дентиньо, Соломон (Болбат, 52) — Борячук (Сикан, 67).
Предупреждения: Понде
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