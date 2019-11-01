Дуэлунд: Я не волновался, что Динамо может меня продать

Датский футболист проходит реабилитацию после травмы.

Полузащитник киевского Динамо Миккель Дуэлунд признался, что восстановление после травмы далось ему нелегко.

“Чувствую, что сейчас настает хорошее время. Когда ты проходишь через боль и разочарование на протяжении долгого времени, очень ждешь возможности вернуться.

Хочу не обсуждать футбольные моменты, а создавать их. У нас отличная команда, много замечательных игроков, но я должен сказать, что могу помочь Динамо. Команде не хватает некоторых вещей, которые я умею делать. Я не говорю, что только я их умею делать. В последнее время у нас были сложности, так что я вовремя возвращаюсь.

Я не волновался, что Динамо может меня продать, больше злился, потому что очень хотел вернуться. Были трансферные окна, но кого бы Динамо ни купило - я бы с этим справился. Почему? Меня так учили. Если появляется вызов, нужно справляться с ним“, - цитирует Дуэлунда Bold.dk.

Напомним, в декабре 2018 года Миккелю Дуэлунду делали операцию на ноге. Он пропустил длительный отрезок времени, однако летом в очередной раз получил травму.