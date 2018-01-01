В Украине впервые назначили пенальти с помощью VAR

Ранее система видеоповторов использовалась только в режиме оффлайн.

В поединке между юношескими командами киевского Динамо и львовских Карпат (2:2) судья Николай Балакин назначил первый в истории украинского футбола пенальти с помощью системы видеоповторов (VAR).

На 70-й минуте матча Балакин мяч попал в руку игроку Карпат. Арбитр не заметил этого момента и решил обратиться к системе VAR. После просмотра повтора судья назначил пенальти в ворота львовян, который успешно реализовал Владислав Ванат.

Напомним, с начала сезона-2019/20 система VAR работает в чемпионате Украины в режиме оффлайн для обучения арбитров.