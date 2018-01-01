Попов: Мы в УПЛ можем догнать Шахтер

В УПЛ дистанция длинная.

Защитник Динамо Денис Попов поделился мнением по поводу борьбы с донецким Шахтером в чемпионате Украины и Кубке Украины, где киевский клуб добыл победу над “горняками“(2:1).

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“Не сказал бы, что дорога к победе в Кубке полностью открыта. Это важная победа, важный шаг, но в этом турнире играет достаточно интересных команд, которые тоже хотят проявить себя, сыграть удачно.

Поэтому о победе в Кубке рано говорить. Но мы будем к ней стремится.

Я думаю, что мы в чемпионате может догнать Шахтер. Все-таки дистанция еще длинная. Мы приложим для этого все силы.

В моменте столкновения Исмаили сам хотел меня ударить, но в итоге оказался на газоне“,- приводит слова Попова Команда№1.

Отметим, что украинец ударил локтем Исмали, у которого пошло кровотечение.

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