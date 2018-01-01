Динамо в ярком матче победило Шахтер: новый выпуск на канале Бей-Беги

Накал эмоций, сильное напряжение, два удаления и феноменальная развязка - все это было в украинском класико и освещено в новом влоге.

Динамо - Шахтер: Новый влог на канале Бей-Беги ФК Динамо Киев Киевское Динамо обыграло своего главного конкурента - донецкий Шахтер в рамках 1/8 финала Кубка Украины. В новом выпуске YouTube-канала Бей-Беги освещены все эмоции во время матча, который порадовал поклонников невероятной игрой и накалом страстей. Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Шахтер, а также реакция соцсетей на победу киевлян.

Горемыкина Екатерина