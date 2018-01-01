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Динамо в ярком матче победило Шахтер: новый выпуск на канале Бей-Беги

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Накал эмоций, сильное напряжение, два удаления и феноменальная развязка - все это было в украинском класико и освещено в новом влоге.

Динамо - Шахтер: Новый влог на канале Бей-Беги
Динамо - Шахтер: Новый влог на канале Бей-Беги
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо обыграло своего главного конкурента - донецкий Шахтер в рамках 1/8 финала Кубка Украины.

В новом выпуске YouTube-канала Бей-Беги освещены все эмоции во время матча, который порадовал поклонников невероятной игрой и накалом страстей.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Шахтер, а также реакция соцсетей на победу киевлян.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Шахтер, Шахтер Донецк, Кубок Украины, Кубок Украины по футболу, футбол, видео
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