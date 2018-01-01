Попов, Шапаренко и Цитаишвили получили вызов в сборную Украины U-21

Руслан Ротань огласил список футболистов, которые вызваны на матчи с Данией и Азербайджаном.

Денис Попов был вызван в сборную Украины U-21 ФК Динамо Киев

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань огласил заявку на ближайшие матчи команды против Дании (отбор на Евро-2021) и Азербайджана (товарищеский поединок).

Как сообщает пресс-служба УАФ, в список попали 24 футболиста.

Вратари: Владислав Кучерук, Руслан Нещерет (оба - Динамо), Олег Билык (Александрия);

Защитники: Денис Попов (Динамо), Валерий Бондарь (Шахтер), Ефим Конопля (Десна), Евгений Чеберко (Заря), Владислав Бабогло, Тимур Стецков (оба - Александрия), Виктор Корниенко, Алексей Быков (оба - Мариуполь), Богдан Милованов (Спортинг-В, Испания), Роман Вантух (Олимпик);

Полузащитники: Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили (оба - Динамо), Богдан Леднев (Заря), Евгений Смирный (Колос), Максим Чех, Дмитрий Топалов, Владислав Вакула (все - Мариуполь), Ахмед Алибеков (Слован, Чехия), Сергей Булеца (Днепр-1)

Нападающие: Владислав Супряга (Днепр-1), Назарий Русин (Заря).

Отметим, что матч квалификации на Евро-2021 состоится 15 ноября во Львове и вход на стадион будет бесплатным. После трех матчей сборная Украины U-21 занимает четвертое место в группе.

Товарищеский спарринг со сборной Азербайджана состоится в Баку 19 ноября.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи против Эстонии и Сербии.