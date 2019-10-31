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Стало известно, когда состоится жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины

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УАФ сообщила, когда будет проводить жеребьевку турнира.
Кубок Украины-2019/20: стало известно, когда состоится жеребьевка
Кубок Украины-2019/20: стало известно, когда состоится жеребьевка
УАФ

В Украине состоялись поединке 1/8 финала Кубка страны, по итогам которых определились 8 участников четвертьфинала турнира.

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Как сообщает пресс-служба УАФ, жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины состоится в декабре 2019 года (точную дату сообщат позже), а поединки пройдут весной 2020 года. На данный момент даты матчей неизвестны, они будут определены позднее.

Стоит сказать, что финальный матч Кубка Украины-2019/20 назначен на 13 мая 2020 года. Ожидается, что финал пройдет в Тернополе, но это еще не утверждено.

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Теги: Украина, Кубок Украины, жеребьевка, Кубок Украины по футболу, футбол
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Источник: ffu.ua

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