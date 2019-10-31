Президент Ингульца: В 1/4 Кубка Украины хотели бы сыграть против Динамо или Александрии

Александр Поворознюк отметил, что сильные соперники не пугают его подопечных.

Президент петровского Ингульца Александр Поворознюк прокомментировал победу над Днепром-1 (2:1) в 1/8 финала Кубка Украины, а также своими ожиданиями от следующих матчей.

“Мы были сильнее нашего последнего оппонента, Днепр-1, по количеству созданных моментов и забили на один мяч больше. Нашу победу следует признать закономерной. Я не скрываю, что в этом сезоне для нас главное - получить путевку в Премьер-лигу, но теперь, пробившись в четвертьфинал Кубка Украины, мы постараемся продержаться в турнире как можно дольше.

Борьба на несколько фронтов нас не пугает, потому что у Ингульца есть два равноценных состава, и каждый игрок рвется в бой.

Кого бы я хотел видеть соперником в четвертьфинале? Динамо или Александрию, поскольку именно в таких противостояниях убеждаешься, чего на самом деле стоит твоя команда.

А вот с кем бы не хотел, чтобы Ингулец встретился, так это с Альянсом. И не потому, что пришлось бы играть на чужом поле, просто у меня с руководством этого клуба уже давно сложились дружеские отношения“, - цитирует Поворознюка пресс-служба УАФ.

Ознакомьтесь также со всеми участниками 1/4 финала Кубка Украины.