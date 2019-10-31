КДК оштрафовал Рух за оскорбление судьи со стороны президента клуба
Григорий Козловский не сдержал эмоций после вылета команды из Кубка Украины.
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола наказал представителя Первой лиги ФК Рух условным снятием трех очков в турнире и штрафом в размере 500 тысяч гривен, сообщает официальный сайт УАФ.
Команда получила наказание за оскорбление со стороны президента клуба Григория Козловского в адрес главного арбитра матча 1/16 финала Кубка Украины против Мариуполя Дмитрия Кривушкина.
Напомним, после матча Кубка страны функционер назвал судью пид***сом.
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