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КДК оштрафовал Рух за оскорбление судьи со стороны президента клуба

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Григорий Козловский не сдержал эмоций после вылета команды из Кубка Украины.
Григорий Козловский
Григорий Козловский
ФК Рух

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола наказал представителя Первой лиги ФК Рух условным снятием трех очков в турнире и штрафом в размере 500 тысяч гривен, сообщает официальный сайт УАФ.

Команда получила наказание за оскорбление со стороны президента клуба Григория Козловского в адрес главного арбитра матча 1/16 финала Кубка Украины против Мариуполя Дмитрия Кривушкина. 

Напомним, после матча Кубка страны функционер назвал судью пид***сом.

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Теги: футбол, Рух, Кубок Украины, Григорий Козловский
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