КДК оштрафовал Рух за оскорбление судьи со стороны президента клуба

Григорий Козловский не сдержал эмоций после вылета команды из Кубка Украины.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола наказал представителя Первой лиги ФК Рух условным снятием трех очков в турнире и штрафом в размере 500 тысяч гривен, сообщает официальный сайт УАФ.

Команда получила наказание за оскорбление со стороны президента клуба Григория Козловского в адрес главного арбитра матча 1/16 финала Кубка Украины против Мариуполя Дмитрия Кривушкина.

Напомним, после матча Кубка страны функционер назвал судью пид***сом.