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Львов объявил об отставке Мазяра

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Украинский специалист покинул команду после менее двух месяцев работы.
Владимир Мазяр
Владимир Мазяр
ФК Львов

Главный тренер Львова Владимир Мазяр покинул свой пост, сообщает пресс-служба команды.

Теперь команду возглавит ассистент бывшего наставника “сине-золотых“ Егише Меликян, который присоединился к клубу в сентябре.

Отметим, что Мазяр проработал во Львове меньше двух месяцев. Под его руководством команда набрала два очка в шести матчах чемпионата Украины, а также вылетела из Кубке Украины в поединке против Миная (2:0).

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Теги: футбол, Владимир Мазяр, ФК Львов
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