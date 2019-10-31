Львов объявил об отставке Мазяра

Украинский специалист покинул команду после менее двух месяцев работы.

Главный тренер Львова Владимир Мазяр покинул свой пост, сообщает пресс-служба команды.

Теперь команду возглавит ассистент бывшего наставника “сине-золотых“ Егише Меликян, который присоединился к клубу в сентябре.

Отметим, что Мазяр проработал во Львове меньше двух месяцев. Под его руководством команда набрала два очка в шести матчах чемпионата Украины, а также вылетела из Кубке Украины в поединке против Миная (2:0).