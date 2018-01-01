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Патрик получил трехматчевую дисквалификацию и не сыграет против Динамо

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Бразилец получил наказание за грубый фол в поединке с Александрией.
Алан Патрик
Алан Патрик
ФК Шахтер Донецк

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола дисквалифицировал полузащитника донецкого Шахтера Алана Патрика на три матча, сообщает официальный сайт УАФ

Напомним, в матче 12-го тура УПЛ против Александрии бразилец ударил полузащитника Евгения Банаду сзади по ногам и получил красную карточку.

По решению КДК, Патрик не сможет сыграть в трех поединках, один из которых он уже пропустил из-за наказания в Кубке Украины против Динамо. Таким образом, футболист пропустит матч 13-го тура чемпионата Украины против Карпат и не сможет помочь своей команде в поединке 14-го тура против киевлян.

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Теги: футбол, Алан Патрик, Шахтер, УПЛ
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