Патрик получил трехматчевую дисквалификацию и не сыграет против Динамо

Бразилец получил наказание за грубый фол в поединке с Александрией.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола дисквалифицировал полузащитника донецкого Шахтера Алана Патрика на три матча, сообщает официальный сайт УАФ.

Напомним, в матче 12-го тура УПЛ против Александрии бразилец ударил полузащитника Евгения Банаду сзади по ногам и получил красную карточку.

По решению КДК, Патрик не сможет сыграть в трех поединках, один из которых он уже пропустил из-за наказания в Кубке Украины против Динамо. Таким образом, футболист пропустит матч 13-го тура чемпионата Украины против Карпат и не сможет помочь своей команде в поединке 14-го тура против киевлян.