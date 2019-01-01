Сабо жестко раскритиковал игру полузащитника Динамо

Вербич должен покинуть команду.

Бывший главный тренер Динамо Йожеф Сабо поделился мнением по поводу игры полузащитника Динамо Беньямина Вербича за киевский клуб.

Читай также: Определились все участники 1/4 финала Кубка Украины

“Мне не нравится игра Вербича. Он ужасно снизил к себе требования. Очень плохо играет. Хочет все сделать сам, много ошибается, теряет мяч.

За сборную он играл совсем по-другому, а тут что-то непонятное с ним происходит. В любом случае ему нужно пересмотреть свое отношение к игре.

Если Вербич хочет идти с Динамо, у него есть предложения или не дают уйти - все равно так относиться к игре нельзя.

Читай также: На матч Динамо - Шахтер пришло посмотреть 35 тысяч зрителей

Беньямин берет игру на себя, когда нужно отдавать, обрезается и привозит опасные контратаки на наши ворота. Ждал, когда его заменят и это случилось.

Мне не нравятся ни его игра, ни поведение. Если готовится уйти в другую команду - нужно его отпустить, взять за трансфер деньги и пусть себе идет на здоровье“, - цитирует Сабо 1927.kiev.ua.

Напомним, что Динамо одержало победу над Шахтером.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

Ранее сообщалось, что игрок Динамо раскритиковал клуб в социальных сетях.