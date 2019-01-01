Сабо жестко раскритиковал игру полузащитника Динамо
Бывший главный тренер Динамо Йожеф Сабо поделился мнением по поводу игры полузащитника Динамо Беньямина Вербича за киевский клуб.
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“Мне не нравится игра Вербича. Он ужасно снизил к себе требования. Очень плохо играет. Хочет все сделать сам, много ошибается, теряет мяч.
За сборную он играл совсем по-другому, а тут что-то непонятное с ним происходит. В любом случае ему нужно пересмотреть свое отношение к игре.
Если Вербич хочет идти с Динамо, у него есть предложения или не дают уйти - все равно так относиться к игре нельзя.
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Беньямин берет игру на себя, когда нужно отдавать, обрезается и привозит опасные контратаки на наши ворота. Ждал, когда его заменят и это случилось.
Мне не нравятся ни его игра, ни поведение. Если готовится уйти в другую команду - нужно его отпустить, взять за трансфер деньги и пусть себе идет на здоровье“, - цитирует Сабо 1927.kiev.ua.
Напомним, что Динамо одержало победу над Шахтером.
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Ранее сообщалось, что игрок Динамо раскритиковал клуб в социальных сетях.
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