Кравченко: Днепр-1 не имеет права опускать руки

Днепряне не могут выиграть на протяжение 5 игр.

Капитан Днепра-1 Сергей Кравченко поделился мнением по поводу игры клуба, ведь команда имеет серию из 5 поражений подряд.

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“Полоса сейчас у нас плохая, но опускать руки ни в коем случае нельзя. Именно в такой момент и проявляется наша команда, ее характер, наша сплоченность, все эти разговоры о том, что мы единая семья.

Когда все хорошо и команда побеждает, то это и не нужно, а вот сейчас все это должно проявиться. Тяжелая ситуация, но надо поддерживать друг друга, верить, работать очень сильно. Убежден, эта полоса скоро закончится.

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Сейчас не хватает уверенности в себе, в собственных силах. И здесь ничего удивительного, ведь какая уверенность будет после пяти поражений?

Но надо находить резервы и характер, только через работу выходить из этой ситуации. Главное - это уверенность.

У нас отличные футболисты, хорошая команда, замечательные тренеры, и все вместе мы должны вернуть эту уверенность. А она вернется только в случае побед“, - цитирует Кравченко официальный сайт Днепр-1.

Напомним, что Днепр-1 уступил команде из Первой лиги в Кубке Украины.