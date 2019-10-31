Михайличенко: Это не лучшая наша игра в атаке

Наставник киевлян отметил, что его команда могла создать чуть больше моментов.

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал победу своих подопечных в матче 1/8 финала Кубка Украины против донецкого Шахтера.

“Негативная статистика кубковых матчей против Шахтера? Не обращал на это внимание. Любая серия каких-то матчей заканчивается, и хорошо для нас, что это закончилось сегодня.

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Это не лучшая наша игра в атаке. Было много предпосылок к контратакам, и когда забито всего два мяча, то про качественную игру в атаке стоит говорить, когда забито немножко больше.

Если бы распоряжались мячом получше - было бы намного больше моментов и, возможно, голов. Рано еще говорить, что в общем изменилось в игре команды.

На самом деле, сегодняшний матч достоин финала. Две команды показали кубковую игру, интрига была достаточно сильна, и такой футбол приносит удовольствие зрителям“ - сказал Михайличенко.

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо - Шахтер.

Вашему вниманию реакция соцсетей на победу киевского клуба.