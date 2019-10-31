Каштру: Мы очень плохо начали матч

Наставник "горняков" отметил, что изменения в тактике улучшили игру, но не помогли достичь победы.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру подвел итоги матча против киевского Динамо в рамках 1/8 финала Кубка Украины, в котором его команда потерпела поражение со счетом 1:2.

“Коноплянка перешел не в центр, а направо, Марлос стал играть “десятку“. Игра требовала динамики Тайсона с Исмаили. Коноплянка слева немного занимал зону Исмаили. Тайсон больше забегал в середину между линиями, что позволяло Исме отвечать за фланг.

Изменение было сделано для того, чтобы Марлос был на позиции “десятки“. С того момента, как он взялся выполнять эту задачу, наша игра улучшилась. Было пространство между линиями обороны и полузащиты, и Тайсон с большой мобильностью отлично занимал эту зону.

Мы очень плохо начали матч. У нас были сложные 15 минут, где мы действительно плохо играли. После пропущенного гола через несколько минут все немного улучшилось. Мы решили поменять тактику, внести это изменение, и после него игра стала более удачной.

Это именно из-за динамики Тайсона и Исмаили на левом фланге, плюс Марлос отлично отвечал за пространство между линиями обороны и полузащиты Динамо. Это прибавило вариативности нашей игре. Правша Коноплянка действовал на правом фланге, что позволяло Тайсону дать больше мобильности слева.

Сейчас нужно оценить ситуацию. У Кривцова мышечная травма - так мы думаем сейчас. По Коноплянке и Марлосу так же. Это понятно: в плотном календаре, при большом количестве матчей, такие сложности случаются. Постараемся восстановить их пусть не к следующей игре, но по крайней мере к Лиге чемпионов“, - сказал Каштру.

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо - Шахтер.

Вашему вниманию реакция соцсетей на победу киевского клуба.