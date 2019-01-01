В этой игре было Динамо: реакция соцсетей на победу киевлян над Шахтером
В среду, 30 октября, киевское Динамо одолело Шахтер в матче 1/8 финала Кубка Украины и вышло в следующую стадию турнира.
Читайте самые лучшие высказывания в соцсетях о победе подопечных Михайличенко:
Вот если бы Динамо отмучило достаточно случайный гол Сидорчука (а-ля РК), то вы были бы вправе рассказывать о случайности. Но что делать с отсутствием моментов у Шахтера в дополнительное время и голов Попова, к которому никак не придраться?! Браво, Динамо, - говорю я!— Artem Frankov (@frankov11) 30 жовтня 2019 р.
тренерский штаб киевского Динамо первый тайм выиграл вчистую, но в концовке второго своей команде не помог.— Игорь Линник (@IgorLinnyk) 30 жовтня 2019 р.
на мой взгляд, это и сыграло свою роль...
теперь - в меньшинстве дополнительное время.
Динамо заслужено виграло!!! От що значить фізична готовність! Динамівці дали агресію, якої давно не було! А це можливо при функціональній впевненості! І Шахтар до цього не був готовим! Динамо фізично перемогло Шахтар!!!— Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 30 жовтня 2019 р.
Динамо перемогло настроєм та фізикою, гри поки що нема... Перемога може надати впевненості. Грали дуже жорстко. Попов награв на червону картку, але саме такого гравця і не вистачає Динамо, Лужний був останнім. За цей матч подяка, стриманий оптимізм.— Oleksandr Zhurba (@OZhurba) 30 жовтня 2019 р.
заслужена перемога Динамо. І гра команди, яка цьому цілком сприяла 🤗👏— Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 30 жовтня 2019 р.
Отличный матч Динамо-Шахтер! Побольше бы таких эмоций, переживаний, голов! Я очень рад за Попова. Даже при ужасной футбольной обстановке в украинском футболе, все-таки появляются хорошие, перспективные игроки!👏🏽🇺🇦— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 30 жовтня 2019 р.
Вболіваю за Динамо. І дійсно в цьому сезоні Динамо таке не грало. Цікаво, чому вони в Лізі Європи так не грають, а на шахту налаштувались?— Oleg Vasylenko (@vGADv) 30 жовтня 2019 р.
Отличная победа, волевая, уверенная, мощная и заслуженная. Браво Динамо, браво Попов 🇺🇦👏— Олегович (@qGuGZeqSIYrXBZF) 30 жовтня 2019 р.
гладиаторские бои, что устроило Динамо Киев конечно зрелище но это не футбол:— Pound (@pound_sterling) 30 жовтня 2019 р.
с VAR должно быть 7 красных карточек для ДК,
прямые для Шепелев, Кендзера(наступил на Мораеса), Попов (удар Исмаили), Шабанов(просто дубасил Тайсона), за 2 желтые Сидорчук, Миколенко, Гармаш
Ну наконец-то Динамо радует— Yevhenii Kravchenko (@ykravv) 30 жовтня 2019 р.
Ещё бы реанимировать Шапаренко и заиграть Цитаишвили,было бы фантастика,Попов стена просто!!!— Андрей (@andrkol43) 30 жовтня 2019 р.
При всей моей нелюбви к Динамо, победили они абсолютно по игре.— Денис Гороховский (@den_g) 30 жовтня 2019 р.
А вот судья очень загадочный.
Ну и да, первый гол - это шедевр!
11 ударов в створ ворот у Динамо против 5 у Шахтёра. Очень показательные цифры, если учитывать проблемы горняков в обороне и киевлян в атаке. Хочется верить, что сегодняшняя победа придаст уверенности команде Михайличенко. Шахтёру уж точно есть над чем задуматься #ДинамоШахтар pic.twitter.com/gj8aXA2IPJ— Lera Kumudzhyieva (@turquoise_hotel) 30 жовтня 2019 р.
Матір божа! Я сплю чи Динамо нарешті перемогло Шахтар без всіляких там серій пенальті???— Джулія (Не)Робертс (@neindyferentna) 30 жовтня 2019 р.
П Е Р Е М О Г А !!! 2:1 !!! ПОПОВ - ЦЕ НАШ ГЛАДІАТОР 💪— Amazing Johnny 🇺🇦🇪🇺 (@Amazing_Johnny_) 30 жовтня 2019 р.
ДИНАМО СЬОГОДНІ БУЛО ПРОСТО ФАНТАСТИЧНИМ 💣💥 ХОЧЕТЬСЯ УСІХ ГРАВЦІВ ТА ВБОЛІВАЛЬНИКІВ ОБІЙНЯТИ 🤘
ДЯКУЮ ЗА ЦІ НЕЙМОВІРНІ ЕМОЦІЇ 😍😍😍, ЯКИХ НЕ БУЛО У МАТЧАХ КИЯН 😉#ДИНАМО #Шахтар
Кого хочется сегодня отметить у Динамо - это Сидорчук. Сколько критики на него выливается постоянно от экспертов. Но сегодня он просто царь! Центр поля выжигал, пасы разводил, партнеров успокаивал в нужные моменты. Хотя и сам сорвался, когда Шепелев получал красную.— Vadim Lyapin 3.0 (@fibber77) 30 жовтня 2019 р.
Ну и гол - 🔥
#футбол #Україна #Динамо #Шахтар #КубокУкраїни— Vasyl Puzanov (@vasyl_puzanov) 30 жовтня 2019 р.
Не думав, що колись хвалитиму ФК “Динамо“ (Київ), але ж сьогодні чудово грали, переграли саме на техніці, кращій злагоженості гри. Вважаю, що гол Шахтаря - випадковий, утім дуже приємно, що фінал гри завершився цілком за грою 2:1. pic.twitter.com/2oG1xdkjSC
Абсолютно заслуженная победа Динамо! По делу! Были намного лучше Шахтера!— Vadim Lyapin 3.0 (@fibber77) 30 жовтня 2019 р.
Если наладить реализацию, то смогут добывать победы тратя меньше сил.
Ну и единственная претензия к тренеру - гле замены? Почему в конце не выпустить свежего Цитаишвили, чтоб повозил уставших защитников?
Динамо Киев - Шахтер Донецк 2:1 pic.twitter.com/cyrggJP5c4— Aleksey (@Aleksjt_) 30 жовтня 2019 р.
Вот в этой игре было Динамо! Боролись до последнего, Шахтёр нейтрализовали полностью! На такую игру смотреть приятно, я уверен что игроки Шахтера сами не поняли что произошло с Динамо)))— Z A C K i N S T A i N (@Z_H_R) 31 жовтня 2019 р.
ДИНАМО выиграл Шахтёр со счётом 2:1!!!— LeeMoon🌵 (@lee_moon19) 31 жовтня 2019 р.
Браво! Мне больше нечего сказать... Это было здорово... pic.twitter.com/xisRDaS0W0
Это не Динамо перемагло, это Шахтер не захотел— Баптисты в тесте (@v_jeston) 31 жовтня 2019 р.
#Динамо нагнуло #Шахтер в кубке. #Кофе со вкусом победы получается. Хорошо ведь pic.twitter.com/wckWKwLfbc— Солгал народу 🥶 (@6ygKa) 30 жовтня 2019 р.
по первому тайму, когда Динамо встречало шахтер уже в их же штрафной, кроты были явно обескуражены.— Солгал народу 🥶 (@6ygKa) 30 жовтня 2019 р.
получил удовольствие от игры Динамо-Шахтёр, что то новое для последних пары лет 😊— Bogdan Lyalka (@FlowTheTears) 30 жовтня 2019 р.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Шахтер.
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