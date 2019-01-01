В этой игре было Динамо: реакция соцсетей на победу киевлян над Шахтером

Вашему вниманию самые яркие высказывания экспертов и болельщиков в Сети о матче Динамо - Шахтер.

В среду, 30 октября, киевское Динамо одолело Шахтер в матче 1/8 финала Кубка Украины и вышло в следующую стадию турнира.

Читайте самые лучшие высказывания в соцсетях о победе подопечных Михайличенко:

Вот если бы Динамо отмучило достаточно случайный гол Сидорчука (а-ля РК), то вы были бы вправе рассказывать о случайности. Но что делать с отсутствием моментов у Шахтера в дополнительное время и голов Попова, к которому никак не придраться?! Браво, Динамо, - говорю я! — Artem Frankov (@frankov11) 30 жовтня 2019 р.

тренерский штаб киевского Динамо первый тайм выиграл вчистую, но в концовке второго своей команде не помог.

на мой взгляд, это и сыграло свою роль...

теперь - в меньшинстве дополнительное время. — Игорь Линник (@IgorLinnyk) 30 жовтня 2019 р.

Динамо заслужено виграло!!! От що значить фізична готовність! Динамівці дали агресію, якої давно не було! А це можливо при функціональній впевненості! І Шахтар до цього не був готовим! Динамо фізично перемогло Шахтар!!! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 30 жовтня 2019 р.

Динамо перемогло настроєм та фізикою, гри поки що нема... Перемога може надати впевненості. Грали дуже жорстко. Попов награв на червону картку, але саме такого гравця і не вистачає Динамо, Лужний був останнім. За цей матч подяка, стриманий оптимізм. — Oleksandr Zhurba (@OZhurba) 30 жовтня 2019 р.

заслужена перемога Динамо. І гра команди, яка цьому цілком сприяла 🤗👏 — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 30 жовтня 2019 р.

Отличный матч Динамо-Шахтер! Побольше бы таких эмоций, переживаний, голов! Я очень рад за Попова. Даже при ужасной футбольной обстановке в украинском футболе, все-таки появляются хорошие, перспективные игроки!👏🏽🇺🇦 — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 30 жовтня 2019 р.

Вболіваю за Динамо. І дійсно в цьому сезоні Динамо таке не грало. Цікаво, чому вони в Лізі Європи так не грають, а на шахту налаштувались? — Oleg Vasylenko (@vGADv) 30 жовтня 2019 р.

Отличная победа, волевая, уверенная, мощная и заслуженная. Браво Динамо, браво Попов 🇺🇦👏 — Олегович (@qGuGZeqSIYrXBZF) 30 жовтня 2019 р.

гладиаторские бои, что устроило Динамо Киев конечно зрелище но это не футбол:

с VAR должно быть 7 красных карточек для ДК,

прямые для Шепелев, Кендзера(наступил на Мораеса), Попов (удар Исмаили), Шабанов(просто дубасил Тайсона), за 2 желтые Сидорчук, Миколенко, Гармаш — Pound (@pound_sterling) 30 жовтня 2019 р.

Ну наконец-то Динамо радует — Yevhenii Kravchenko (@ykravv) 30 жовтня 2019 р.

Ещё бы реанимировать Шапаренко и заиграть Цитаишвили,было бы фантастика,Попов стена просто!!! — Андрей (@andrkol43) 30 жовтня 2019 р.

При всей моей нелюбви к Динамо, победили они абсолютно по игре.

А вот судья очень загадочный.

Ну и да, первый гол - это шедевр! — Денис Гороховский (@den_g) 30 жовтня 2019 р.

11 ударов в створ ворот у Динамо против 5 у Шахтёра. Очень показательные цифры, если учитывать проблемы горняков в обороне и киевлян в атаке. Хочется верить, что сегодняшняя победа придаст уверенности команде Михайличенко. Шахтёру уж точно есть над чем задуматься #ДинамоШахтар pic.twitter.com/gj8aXA2IPJ — Lera Kumudzhyieva (@turquoise_hotel) 30 жовтня 2019 р.

Матір божа! Я сплю чи Динамо нарешті перемогло Шахтар без всіляких там серій пенальті??? — Джулія (Не)Робертс (@neindyferentna) 30 жовтня 2019 р.

П Е Р Е М О Г А !!! 2:1 !!! ПОПОВ - ЦЕ НАШ ГЛАДІАТОР 💪

ДИНАМО СЬОГОДНІ БУЛО ПРОСТО ФАНТАСТИЧНИМ 💣💥 ХОЧЕТЬСЯ УСІХ ГРАВЦІВ ТА ВБОЛІВАЛЬНИКІВ ОБІЙНЯТИ 🤘



ДЯКУЮ ЗА ЦІ НЕЙМОВІРНІ ЕМОЦІЇ 😍😍😍, ЯКИХ НЕ БУЛО У МАТЧАХ КИЯН 😉#ДИНАМО #Шахтар — Amazing Johnny 🇺🇦🇪🇺 (@Amazing_Johnny_) 30 жовтня 2019 р.

Кого хочется сегодня отметить у Динамо - это Сидорчук. Сколько критики на него выливается постоянно от экспертов. Но сегодня он просто царь! Центр поля выжигал, пасы разводил, партнеров успокаивал в нужные моменты. Хотя и сам сорвался, когда Шепелев получал красную.

Ну и гол - 🔥 — Vadim Lyapin 3.0 (@fibber77) 30 жовтня 2019 р.

#футбол #Україна #Динамо #Шахтар #КубокУкраїни

Не думав, що колись хвалитиму ФК “Динамо“ (Київ), але ж сьогодні чудово грали, переграли саме на техніці, кращій злагоженості гри. Вважаю, що гол Шахтаря - випадковий, утім дуже приємно, що фінал гри завершився цілком за грою 2:1. pic.twitter.com/2oG1xdkjSC — Vasyl Puzanov (@vasyl_puzanov) 30 жовтня 2019 р.

Абсолютно заслуженная победа Динамо! По делу! Были намного лучше Шахтера!

Если наладить реализацию, то смогут добывать победы тратя меньше сил.

Ну и единственная претензия к тренеру - гле замены? Почему в конце не выпустить свежего Цитаишвили, чтоб повозил уставших защитников? — Vadim Lyapin 3.0 (@fibber77) 30 жовтня 2019 р.

Вот в этой игре было Динамо! Боролись до последнего, Шахтёр нейтрализовали полностью! На такую игру смотреть приятно, я уверен что игроки Шахтера сами не поняли что произошло с Динамо))) — Z A C K i N S T A i N (@Z_H_R) 31 жовтня 2019 р.

ДИНАМО выиграл Шахтёр со счётом 2:1!!!

Браво! Мне больше нечего сказать... Это было здорово... pic.twitter.com/xisRDaS0W0 — LeeMoon🌵 (@lee_moon19) 31 жовтня 2019 р.

Это не Динамо перемагло, это Шахтер не захотел — Баптисты в тесте (@v_jeston) 31 жовтня 2019 р.

по первому тайму, когда Динамо встречало шахтер уже в их же штрафной, кроты были явно обескуражены. — Солгал народу 🥶 (@6ygKa) 30 жовтня 2019 р.

получил удовольствие от игры Динамо-Шахтёр, что то новое для последних пары лет 😊 — Bogdan Lyalka (@FlowTheTears) 30 жовтня 2019 р.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Шахтер.