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В этой игре было Динамо: реакция соцсетей на победу киевлян над Шахтером

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Вашему вниманию самые яркие высказывания экспертов и болельщиков в Сети о матче Динамо - Шахтер.
Динамо - Шахтер: реакция соцсетей на результат матча
Динамо - Шахтер: реакция соцсетей на результат матча
ФК Динамо Киев

В среду, 30 октября, киевское Динамо одолело Шахтер в матче 1/8 финала Кубка Украины и вышло в следующую стадию турнира.

Читайте самые лучшие высказывания в соцсетях о победе подопечных Михайличенко:

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Шахтер.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Шахтер, Шахтер Донецк, реакция соцсетей, Кубок Украины, футбол, Кубок Украины по футболу
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