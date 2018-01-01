Определились все участники 1/4 финала Кубка Украины

Состоялись все поединки стадии 1/8 финала турнира.

В среду, 30 октября, состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины, по итогам которых определились все обладатели путевок в следующую стадию турнира.

В 1/4 финала Кубка Украины будут играть следующие команды: Ингулец, Ворскла, Десна, Александрия, Минай, Альянс, Мариуполь и Динамо Киев.

Четвертьфинальные поединки состоятся 4 марта 2020 года. На данный момент дата и время жеребьевки неизвестны.

Напомним, результаты всех матчей 1/8 финала Кубка Украины можно посмотреть на нашем сайте.