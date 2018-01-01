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Определились все участники 1/4 финала Кубка Украины

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Состоялись все поединки стадии 1/8 финала турнира.
Кубок Украины: Определились все участники 1/4 финала
Кубок Украины: Определились все участники 1/4 финала

В среду, 30 октября, состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины, по итогам которых определились все обладатели путевок в следующую стадию турнира.

В 1/4 финала Кубка Украины будут играть следующие команды: Ингулец, Ворскла, Десна, Александрия, Минай, Альянс, Мариуполь и Динамо Киев.

Четвертьфинальные поединки состоятся 4 марта 2020 года. На данный момент дата и время жеребьевки неизвестны.

Напомним, результаты всех матчей 1/8 финала Кубка Украины можно посмотреть на нашем сайте.

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Теги: Кубок Украины, Динамо, Динамо Киев, Кубок Украины по футболу, Ингулец, Ворскла, Десна Чернигов, Александрия, Альянс, Мариуполь
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