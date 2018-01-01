Динамо - Шахтер 2:1 видео голов и обзор матча Кубка Украины

Динамо переиграло Шахтер в дополнительное время.

Денис Попов ФК Динамо Киев

Киевское Динамо сумело обыграть донецкий Шахтер в рамках Кубка Украины.

“Столичный“ клуб одержал победу в дополнительное время благодаря голу Попова, который первый откликнулся на победу с углового.

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо - Шахтер:

Динамо — Шахтер 2:1

Голы: Сидорчук, 22, Попов, 109 — Степаненко, 90+2

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Ш

Шахтер: Пятов — Болбат (Додо, 53), Кривцов (Хочолава, 46), Исмаили — Коваленко, Степаненко — Марлос (Маркос Антонио, 100), Тайсон, Коноплянка (Дентиньо, 73) — Мораес.

Предупреждения: Кендзера, Миколенко, Сидорчук, Де Пена, Шабанов — Степаненко, Коваленко, Дентиньо, Тайсон

Удаления: Шепелев - Степаненко

Отметим, что игрок Шахтера получил удар локтем.

Ранее сообщалось, что Сидорчук сумел забить шикарный гол в ворота “горянков“.

Напомним, что на нашем сайте можно узнать, кто сумел пробиться в четвертьфинал.