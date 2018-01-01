Бущан: Мы можем играть на равных с Шахтером

Динамо провело качественный футбол с "горняками".

Голкипер Динамо Георгий Бущан подвел итоги победного матча над Шахтером (2:1) в Кубке Украины.

“Сегодня все здорово сыграли. Первый тайм показал, что мы можем играть на равных с Шахтером. Это хорошая команда, никто ничего не говорит. Но заряженности у нас сегодня было больше.

С такой командой приятно играть. Они и сами играют, и дают играть. Настрой был максимальный.

Тренировали ли пенальти? Мы и так знаем, кто куда бьет. Сегодня не получилось выиграть в основное время, но зато получилось в экстра-тайме. Хорошо, что с положительными эмоциями идем дальше“.

Выиграет ли Динамо Кубок Украины - это сложный вопрос. Впереди много матчей. Нужно на каждую игру настраиваться, как на сегодняшнюю. Сегодня все наши игроки радуются победе, и не важно, запасные они или основные“, - приводит слова Бущана Football.ua.

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