Шаран: Я считаю, что по игре мы превосходили Зарю

Главный тренер Зари доволен командой.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран подвел итоги победы над Зарей в рамках 1/8 финале Кубка Украины.

“Если бы я знал перед игрой, что будет такой матч, и что мы победим, то приятно удивился бы. У нас была ротация. Выходили на поле молодые ребята.

Безусловно, понимали силу соперника. Однако считаю, что по игре мы превосходили Зарю, потому что создали немало моментов, для того, чтобы победить в основное время.

Хотя и Заря имела два стопроцентных момента. Я благодарен ребятам. Эмоции переполняют.



Переживал за ребят, потому что если бы они проиграли сегодня, то впереди нас ждал и ждет непростой поединок. Это могло бы сказаться психологически.

Сейчас же, даже после непростых игр, если они победные, то и восстанавливаться легче“, - сказал Шаран для официального сайте Зари.

Отметим, что вы можете узнать, какие команды прошли в четвертьфинал.