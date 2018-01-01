Динамо в кровавом дерби обыграло Шахтер в рамках Кубка Украины
Команды устроили настоящий гладиаторский поединок на поле.
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Динамо — Шахтер 2:1
Голы: Сидорчук, 22, Попов, 109 — Степаненко, 90+2
Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Шепелев, Сидорчук — Караваев, Цыганков, Вербич (Де Пена, 103) — Беседин (Гармаш, 90+3).
Шахтер: Пятов — Болбат (Додо, 53), Кривцов (Хочолава, 46), Матвиенко, Исмаили — Коваленко, Степаненко — Марлос (Маркос Антонио, 100), Тайсон, Коноплянка (Дентиньо, 73) — Мораес.
Предупреждения: Кендзера, Миколенко, Сидорчук, Де Пена, Шабанов — Степаненко, Коваленко, Дентиньо, Тайсон
На 89-й минуте был удален Владимир Шепелев (Динамо) (грубый фол).
На 94-й минуте был удален Тарас Степаненко (Шахтер) (повторное предупреждение).
Полная версия правил