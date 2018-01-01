Динамо в кровавом дерби обыграло Шахтер в рамках Кубка Украины

Команды устроили настоящий гладиаторский поединок на поле.

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Динамо — Шахтер 2:1

Голы: Сидорчук, 22, Попов, 109 — Степаненко, 90+2

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Шепелев, Сидорчук — Караваев, Цыганков, Вербич (Де Пена, 103) — Беседин (Гармаш, 90+3).



Шахтер: Пятов — Болбат (Додо, 53), Кривцов (Хочолава, 46), Матвиенко, Исмаили — Коваленко, Степаненко — Марлос (Маркос Антонио, 100), Тайсон, Коноплянка (Дентиньо, 73) — Мораес.

Предупреждения: Кендзера, Миколенко, Сидорчук, Де Пена, Шабанов — Степаненко, Коваленко, Дентиньо, Тайсон

На 89-й минуте был удален Владимир Шепелев (Динамо) (грубый фол).



На 94-й минуте был удален Тарас Степаненко (Шахтер) (повторное предупреждение).