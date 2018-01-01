Александрия прошла Зарю в Кубке Украины

Луганчане выбыли из розыгрыша Кубка Украины.

Александрия сумела пройти в четвертьфинал Кубка Украины, в напряженном матче обыграв Зарю.

Учитывая сложный график матчей Александрии Владимир Шаран доверил место в старте нескольким молодым игрокам, но это не сильно сказалось на игре, которая была равная.

Команды играли в среднем темпе игры, который не сулил большое количество опасных моментов. При этом на первый план выходили стандарты. Так возник первый момент в игре - Александрия на исходе трети тайма заработала опасный штрафной, но Махарадзе справился с ударом противника.

Свой шанс со стандартного положение луганчане получил через пятнадцать минут — Леднев роскошным ударом послал мяч в верхний угол, открыв счет.

Буквально сразу гости могли сравнять счет, но обводящему удару Ковальца немного не хватило точности.

Подопечные Шарана активно начали вторую половину игры, но момент вновь был у Зари - Кочергин убрал противника на замахе в штрафной площади и пробил немного выше цели.

Александрия смогла сравнять счет лишь под занавес встречи - Стецьков пробил из-за пределов штрафной, а мяч после рикошета залетел в ворота. 1:1. Гости могли буквально сразу вновь выйти вперед - Заря быстро разыграла штрафной, а Кочергин пробил выше с близкой дистанции.

Игра плавно перешла в дополнительные таймы по пятнадцать минут, но и они не помогли выявить победителя. В серии пенальти, казалось, что Заря уже прошла дальше, но Кочергин не смог забить решающий пенальти, а вскоре Кабаев не смог переиграть голкипера. Решающий удар взялся наносить Безбородько — форвард был точен, принеся своей команде путевку в четвертьфинал.

Александрия — Заря 1:1 (5:4 — в серии пенальти)

Голы: Стецьков, 78 — Леднев, 29

Александрия: Билык — Мирошниченко, Бухал, Бабогло, Стецьков — Банада, Дрышлюк (Довгий, 73), Ковалец — Шастал (Ситало, 46, Гречишкин, 100), Безбородько, Тейшейра (Задерака, 63)

Заря: Махарадзе — Михайличенко, Чеберко, Вернидуб, Тымчик — Иванисеня — Хомченовский (Юрченко, 113), Кочергин, Леднев — Громов (Кабаев, 91), Будковский

Предупреждения: Ковалец, Бабогло, Безбородько — Михайличенко, Тымчик, Кочергин