Мариуполь - Олимпик 1:0 видео гола и обзор матча Кубка Украины

Мариуполь одержал минимальную победу благодаря голу на 90+5 минуте.

Мариуполь - Олимпик ФК Мариуполь

В матче 1/8 финала Кубка Украины Мариуполь дома встречался с донецким Олимпиком. Минимальную победу одержал Мариуполь благодаря голу Чурко в компенсированное время.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Мариуполь - Олимпик:

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Мариуполь - Олимпик 1:0

Гол: Чурко, 90+5.

Мариуполь: Гальчук - Быков, Яворский, Дава, Корниенко - Тищенко, Федорчук, Чех (Танковский, 60) - Мишнев, Вакула (Чурко, 79), Топалов.

Олимпик: Пеньков - Ксенз, Гришко, Снурницын, Е. Пасич - Цымбалюк, Кравчук - Завийский (Политыло, 67), Имери (Вантух, 78), Балашов (Тейшейра, 63) - Джеффри.

Предупреждения: Быков, Яворский - Кравчук, Завийский.