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Колос - Ворскла 0:1 видео гола и обзор матча Кубка Украины

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Полтавчане одержали минимальную победу.

Колос - Ворскла
Колос - Ворскла
ФК Ворскла

В матче 1/8 финала Кубка Украины полтавская Ворскла на выезде одержала минимальную победу над Колосом (1:0).

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Колос - Ворскла:

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Колос — Ворскла 0:1

Гол: Козыренко, 67

Колос: Волынец — Сахневич, Максименко, Парамонов, Мигунов — Милько, Задоя — Д. Костышин (Сорокин, 80), Волков (Морозко, 64), Ильин (Кожушко, 72) — Лысенко.

Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Баенко, Сапай (Мельничук, 46) — Габелок, Луизао — Артур (Козыренко, 46), Мартыненко, Васин — Петрович.

Предупреждения: Сахневич, Волков — Сапай, Васин, Пердута, Кравченко

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Теги: Колос, Ворскла, Кубок Украины, футбол
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