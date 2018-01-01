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Фран Соль: Украинцы - это толерантная нация, хотя везде есть разные люди

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Испанец чувствует себя комфортно в Украине.
Фран Соль
Фран Соль
ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Фран Соль рассказал, как проходит его адаптация в Украине и киевском клубе.

“Я и вся моя семья комфортно себя чувствуем в Украине. Мы живем в хорошем районе. В Киеве доброжелательные люди, все замечательно.

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 Иногда мы проводит совместные ужины с командой, где общаемся и шутим. Это прекрасное времяпрепровождение, которое необходимо всей команде.

Я не знаю всех людей, живущих в Украине. Но с теми, кого знаю, мне легко общаться. Все зависит от тебя.

Если у кого-то проблемы со всеми украинцами, то, думаю, проблема в самом человеке. Украинцы - прекрасные люди.Украинцы очень упорные, целеустремленные, устойчивые морально. 

Даже глядя на сборную Украины, могу сказать, что футболисты ставят перед собой цель и упорно идут к ней. Это толерантная нация, хотя везде есть разные люди (смеется)“, - рассказал Соль для официального журнала Динамо Киев.

Отметим, что ранее Родригес рассказал, что украинцы имеют сложный характер.

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Теги: Фран Соль, Динамо Киев, УПЛ, футбол
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