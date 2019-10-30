Динамо - Шахтер: объявлены стартовые составы на матч Кубка Украины

Динамо и Шахтер проведут матч в 1/8 финала Кубка Украины.

В среду, 30-го октября, киевское Динамо сыграет с донецким Шахтером в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Встреча состоится в Киеве на НСК Олимпийский в 19:30 по киевскому времени.

Команды уже определились со стартовыми составами на этот поединок.

Динамо: Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Цыганков, Караваев, Беседин

Запасные: Нещерет, Гармаш, Шапаренко, де Пена, Родригеш, Цитаишвили, Соль

Шахтер: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Коноплянка, Тайсон, Марлос, Коваленко, Мораес

Запасные: Шевченко, Хочолава, Додо, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Соломон

Отметим, что на нашем сайте доступна онлайн трансляция матча.

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