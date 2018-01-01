Вербич: В Шахтере собраны высококлассные игроки, которые никогда не опускаются в уровне

"Горняки" всегда будут успешны вне зависимости от имени главного тренера.

Футболист Динамо Беньямин Вербич поделился мнением по поводу донецкого Шахтера и борьбы за чемпионство.

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“Сейчас трудно говорить за счет чего Динамо может обойти “горняков“, ведь Шахтер опережает нас на много пунктов. Считаю, все будет зависеть от того, как сложатся очные встречи.

У нас всегда принципиальные и тяжелые матчи. Если удастся в них одержать победы, тогда можно будет говорить о чемпионстве.

И, конечно, нам нельзя терять очки в поединках с остальными соперниками.

Немного изменился Шахтер под руководство Каштру, команда стала действовать несколько по-другому.

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Но в целом это команда, которая не слишком зависит от имени тренера: Шахтер всегда играет очень мощно, независимо от того, кто возглавляет эту команду.

Там собраны высококлассные игроки, которые никогда не опускаются ниже определенного уровня. Именно это и является залогом стабильности команды“, - рассказал Вербич в интервью для клубного журнала Динамо.

Отметим, что ранее футболист признался, что не спешит учить украинский язык, ведь все знают русский.