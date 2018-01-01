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Кубок Украины: Ворскла обыграла Колос, Альянс устроил перестрелку с Горняк-Спорт

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Определились участники 1/4 финала Кубка Украины.
Мариуполь переиграл Олимпик
Мариуполь переиграл Олимпик
ФК Олимпик

Минай - Львов 2:0
Голы: Допилка, 76, Гегедош, 82.

Минай: Кулинич - Допилка, Антонио (Кополовец), Жичиков, Стасюк - Вагин (Маик), Нуриев, Гавриленко, Глагола, Кича (Пиняшко) - Гегедош.

Львов: Бандура - Шина, Братков, Мартан (Демкив), Борзенко - Зубков, Ренан (Фелипе), Богунов (Велвес), Пернамбуко - Альваро.

Предупреждения: Пиняшко - Братков, Мартан, Борзенко, Зубков, Ренан.

Удаления: Зубков, Мелконян.

Мариуполь - Олимпик 1:0
Гол: Чурко, 90+5.

Мариуполь: Гальчук - Быков, Яворский, Дава, Корниенко - Тищенко, Федорчук, Чех (Танковский, 60) - Мишнев, Вакула (Чурко, 79), Топалов.

Олимпик: Пеньков - Ксенз, Гришко, Снурницын, Е. Пасич - Цымбалюк, Кравчук - Завийский (Политыло, 67), Имери (Вантух, 78), Балашов (Тейшейра, 63) - Джеффри.

Предупреждения: Быков, Яворский - Кравчук, Завийский.

Колос - Ворскла 0:1
Гол: Козыренко, 67

Колос: Волынец - Сахневич, Максименко, Парамонов, Мигунов - Милько, Задоя - Д. Костышин (Сорокин, 80), Волков (Морозко, 64), Ильин (Кожушко, 72) - Лысенко.

Ворскла: Резник - Пердута, Чеснаков, Баенко, Сапай (Мельничук, 46) - Габелок, Луизао - Артур (Козыренко, 46), Мартыненко, Васин - Петрович.

Предупреждения: Сахневич, Волков - Сапай, Васин, Пердута, Кравченко

Альянс – Горняк-Спорт 5:3

Голы: Загинайлов, 10, 35, 54, Гаврась, 49, Дугиенко, 71 – Кравчук, 22, Збунь, 59, Лиховидько, 90+3.

Альянс: Важинский, Дугиенко, Пикуль, Писный, Осадчий, Приходько, Гаврась, С. Шарай (Шпыренок, 84), Анцибор (Зрибняк, 72), В. Шарай, Загинайлов (Сулейман, 67).

Горняк-Спорт: Данкович, Суханов, Кравчук, Белый, Шопин, Лозовой, Збунь, Чепелюк (Батюшин, 84), Одарюк (Козлов, 69), Лиховидько, Хомченко.

Предупреждения: Писный, Приходько – Хомченко, Лозовой

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Теги: Львов, Мариуполь, Олимпик, Ворскала, Колос, Кубок Украины, футбол, Кубок Украины по футболу
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