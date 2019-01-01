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Кубок Украины: Мариуполь обыграл Олимпик, Львов уступил Минаю

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Определились еще два финалиста 1/4 финала Кубка Украины.
Мариуполь переиграл Олимпик
Мариуполь переиграл Олимпик
ФК Олимпик

Минай - Львов 2:0
Голы: Допилка, 76, Гегедош, 82.

Минай: Кулинич - Допилка, Антонио (Кополовец), Жичиков, Стасюк - Вагин (Маик), Нуриев, Гавриленко, Глагола, Кича (Пиняшко) - Гегедош.

Львов: Бандура - Шина, Братков, Мартан (Демкив), Борзенко - Зубков, Ренан (Фелипе), Богунов (Велвес), Пернамбуко - Альваро.

Предупреждения: Пиняшко - Братков, Мартан, Борзенко, Зубков, Ренан.

Удаления: Зубков, Мелконян.

Мариуполь - Олимпик 1:0
Гол: Чурко, 90+5.

Мариуполь: Гальчук - Быков, Яворский, Дава, Корниенко - Тищенко, Федорчук, Чех (Танковский, 60) - Мишнев, Вакула (Чурко, 79), Топалов.

Олимпик: Пеньков - Ксенз, Гришко, Снурницын, Е. Пасич - Цымбалюк, Кравчук - Завийский (Политыло, 67), Имери (Вантух, 78), Балашов (Тейшейра, 63) - Джеффри.

Предупреждения: Быков, Яворский - Кравчук, Завийский.

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Теги: Львов, Мариуполь, Олимпик, Кубок Украины, футбол, Кубок Украины по футболу
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