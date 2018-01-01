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Ингулец выбил Днепр-1 с розыгрыша Кубка Украины

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Ингулец в напряженной борьбе вырвал путевку в четвертьфинал турнира.
Днепр-1 уступил Ингульцу
Днепр-1 уступил Ингульцу
СК Днепр-1

В матче 1/8 финала Кубка Украины Днепр-1 отправился в гости к Ингульцу.

Хозяева поля открыли счет в этой встрече, но подопечные Михайленко под конец первого тайма сравняли счет. В середине второго тайма арбитр матча назначил пенальти в ворота Днепр-1, благодаря которому Ингулец вырвал себе путевку в четвертьфинал турнира.

Ингулец - Днепр-1 - 2:1
Голы: Акименко, 23, 66 (с пенальти) - Кулиш, 41.

Ингулец: Лепка - Козак, Писко, Фатеев, Акименко (Сула, 77) - Коробка, Кучеренко, Марчук (Запорожец, 87), Щедрый (Коваленко, 71), Лупашко - Синегуб.

Днепр-1: Клищук - Романюк, Гуйе, Логинов, Шаповал - Вакулко, Снежко (Булеца, 68), Когут, Коркишко (Супряга, 77), Назаренко - Кулиш.

Предупреждения: Писко, Марчук, Лепка - Коркишко, Вакулко.

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Теги: Ингулец, Днепр-1, Кубок Украины по футболу, Кубок Украины, футбол
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