Ингулец выбил Днепр-1 с розыгрыша Кубка Украины

Ингулец в напряженной борьбе вырвал путевку в четвертьфинал турнира.

В матче 1/8 финала Кубка Украины Днепр-1 отправился в гости к Ингульцу.

Хозяева поля открыли счет в этой встрече, но подопечные Михайленко под конец первого тайма сравняли счет. В середине второго тайма арбитр матча назначил пенальти в ворота Днепр-1, благодаря которому Ингулец вырвал себе путевку в четвертьфинал турнира.

Ингулец - Днепр-1 - 2:1

Голы: Акименко, 23, 66 (с пенальти) - Кулиш, 41.

Ингулец: Лепка - Козак, Писко, Фатеев, Акименко (Сула, 77) - Коробка, Кучеренко, Марчук (Запорожец, 87), Щедрый (Коваленко, 71), Лупашко - Синегуб.

Днепр-1: Клищук - Романюк, Гуйе, Логинов, Шаповал - Вакулко, Снежко (Булеца, 68), Когут, Коркишко (Супряга, 77), Назаренко - Кулиш.

Предупреждения: Писко, Марчук, Лепка - Коркишко, Вакулко.