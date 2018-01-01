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Динамо - Шахтер: видео онлайн трансляция матча

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Динамо и Шахтер сыграют в матче 1/8 финала Кубка Украины. Следите за этим поединком в видео онлайн трансляции.

Динамо - Шахтер: видео онлайн трансляция матча
Динамо - Шахтер: видео онлайн трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В среду, 30-го октября, киевское Динамо примет донецкий Шахтер в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Встреча состоится в Киеве на НСК Олимпийский.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция поединка, которая начнется в 19:10 по киевскому времени:

Отметим, что на нашем сайте также будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Динамо - Шахтер.

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