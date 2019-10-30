Матч Александрия - Заря не покажут по ТВ из-за повтора поединка с участием Барселоны

За событиями встречи можно будет следить только на сервисе YouTube.

Матч 1/8 финала Кубка Украины Александрия - Заря не будет доступен в телетрансляции.

Следить за событиями встречи можно будет только на официальном YouTube-канале клуба из Кировоградской области.

Отметим, что официальный транслятор матчей Александрии телеканалы Футбол 1/2 в это время будут показывать другие матчи: Колос - Ворскла в рамках Кубка Украины, а также повтор поединка чемпионата Испании Барселона - Вальядолид, который состоялся накануне.

Матч Александрия - Заря состоится сегодня, 30-го октября, в 18:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч Александрия - Заря.