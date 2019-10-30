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Матч Александрия - Заря не покажут по ТВ из-за повтора поединка с участием Барселоны

Комментариев: 1
За событиями встречи можно будет следить только на сервисе YouTube.
Александрия примет Зарю
Александрия примет Зарю
ФК Александрия

Матч 1/8 финала Кубка Украины Александрия - Заря не будет доступен в телетрансляции.

Следить за событиями встречи можно будет только на официальном YouTube-канале клуба из Кировоградской области.

Отметим, что официальный транслятор матчей Александрии телеканалы Футбол 1/2 в это время будут показывать другие матчи: Колос - Ворскла в рамках Кубка Украины, а также повтор поединка чемпионата Испании Барселона - Вальядолид, который состоялся накануне.

Матч Александрия - Заря состоится сегодня, 30-го октября, в 18:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч Александрия - Заря.

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Теги: футбол, Александрия, Заря, Кубок Украины
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  30.10.2019, 12:23
Оценка:  0
гость
А действительно,что нам наши бронзовые призеры,когда можно повтор Барсы показать?!
Спасибо 2+2 за Футбол Хаб
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