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Палкин рассказал, почему Шахтер отклонил предложение Кристал Пэлас по Степаненко

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Функционер отметил, что руководство английского клуба хотело оформить сделку в последний день трансферного окна.
Сергей Палкин
Сергей Палкин
ФК Шахтер Донецк

Генеральный директор Шахтера объяснил, почему клуб не опустил полузащитника команды Тараса Степаненко в Кристал Пэлас.

“Это был последний день трансферного окна. Там чуть ли не несколько часов до дедлайна было. Я потом ребятам сообщение отправил, мол, так дела не делаются, вы что, шутите? Если бы были переговоры месяц или два, а закрывали сделку в последний день, то это один вопрос.

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А когда вы пришли и говорите - давайте срочно, то это несерьезно и непрофессионально. Сам Тарас, я думаю, понял эту ситуацию. Я с ним разговаривал и все объяснил. Я понимаю, что Англия и сильный чемпионат, но ты тоже должен понимать клуб. Он, кстати, нормально отнесся к этому.

Разумеется, был эмоциональный всплеск, мол, Англия, чемпионат другой, мир футбольный другой. Есть сиюминутные слабости. Но потом, когда садишься и все по полочкам раскладываешь, то все становится просто“, - сказал Палкин в интервью каналу Футбол.

Ранее сообщалось, что Кристал Пэлас сделает еще одну попытку приобрести Степаненко в зимнее трансферное окно.

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Теги: футбол, Шахтер, Сергей Палкин, Тарас Степаненко, Кристал Пэлас
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Комментариев (1)
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trgvm1    30.10.2019, 12:10
Оценка:  -1
trgvm1
ну и тормоз степаненко в кристале ему место было гарантировано, вот ярмола молодець чемпион украины кубок суперкубок есть титулов хватит а теперь играет в вестхеме в свое удовольствие а этот в примитивном чемп.укр играет титулы есть иди поиграй в суперчемпионате тормоз
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